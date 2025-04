McTominay e non Brescianini, Siani: “Una sliding door, Scott fa un altro sport!”

Il giornalista Fernando Siani, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha commentato la prestazione di Scott McTominay autore di una doppietta in Napoli-Empoli 3-0. Di seguito le sue dichiarazioni: "McTominay? E non Brescianini. E’ una delle sliding doors della stagione. Aveva fatto le visite mediche col Napoli. Io non voglio ripetermi, ma McTominay a volte sembra fare totalmente un altro sport”.

