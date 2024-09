McTominay su Conte: "Quando uno come lui ti vuole, ti riempie di fiducia e voglia di dimostrare di essere in grado"

vedi letture

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è stato intervistato sul canale YouTube ufficiale del club azzurro e tra i vari temi ha parlato anche di Antonio Conte: "Non parlerò mai abbastanza dei tifosi, della gente, della città e dell’accoglienza che mi hanno riservato i miei compagni di squadra e gli allenatori.

Quando un allenatore del calibro di Conte vuole portarti nella sua squadra ti riempie di fiducia e di voglia di dimostrargli di essere in grado di potergli dare molto. Le conversazioni che abbiamo avuto tra noi sono state tutte molto positive. Lui è molto esigente, il che è molto, molto positivo per un giocatore della mia età. Ora ho 27 anni, non sono un ragazzino ma non sono nemmeno vecchio. Quindi voglio essere spronato al massimo e voglio giocare al meglio delle mie possibilità per dimostrare che ci tengo molto e che voglio fare davvero bene".