McTominay torna sull'addio al Man United: "Lo amo da morire, ma c'era il Fair Play..."

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, nel corso della sua intervista a BBC Scotland è tornato anche sull'addio al Manchester United: "Avevo parlato con Ten Hag, mi aveva spiegato la situazione legata al club e io gli avevo risposto che dovevo pensare solo alla mia carriera. Quella di separarsi è stata una scelta reciproca. Dovevo guardare al numero uno e seguire il mio istinto senza farmi frenare da altri fattori. Amo lo United da morire, è stata la mia vita per 22 anni e quando sono andato via ho salutato tutti e non è stato facile dire addio, ma ora sono qui e, ripeto, mi sto divertendo molto.

Conoscevo la situazione legata al Fair Play Finanziario e so bene che per i club non è mai semplice prendere una decisione sui giocatori cresciuti nel vivaio. Ma io non ho mai pensato a questo, da quando ho saputo del Napoli il mio unico pensiero era solo quello di venire qui, conoscere i tifosi, l’allenatore e sperare di far bene".