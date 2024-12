McTominay pazzo di Napoli: "Amo questo posto! Quando ho saputo della trattativa unico pensiero era venire qui"

"È stata una decisione importante, certo, ma anche semplice".

Scott McTominay non ha dovuto riflettere molto, in estate, quando il Napoli ha bussato alla sua porta nei giorni incerti al Manchester United: "È stata una decisione importante, certo, ma anche semplice. Pensando ai tifosi, all’allenatore, alla squadra, ho visto nel Napoli un’opportunità e ho accettato senza voltarmi indietro. Non avrò mai rimpianti nella mia vita, quando voglio fare qualcosa è fatta, nulla mi trattiene". Queste le parole del centrocampista scozzese ai microfoni della BBC Scozia.

Su Napoli: "Amo questo posto, i tifosi, i miei compagni, ed è un piacere stare con Gilmour ogni giorno piuttosto che vederlo solo in nazionale. Ci siamo aiutati molto a vicenda".



Sugli ultimi giorni vissuti a Manchester: "Avevo parlato con Ten Hag, mi aveva spiegato la situazione legata al club e io gli avevo risposto che dovevo pensare solo alla mia carriera. Quella di separarsi è stata una scelta reciproca. Dovevo guardare al numero uno e seguire il mio istinto senza farmi frenare da altri fattori. Amo lo United da morire, è stata la mia vita per 22 anni e quando sono andato via ho salutato tutti e non è stato facile dire addio, ma ora sono qui e, ripeto, mi sto divertendo molto. Conoscevo la situazione legata al Fair Play Finanziario e so bene che per i club non è mai semplice prendere una decisione sui giocatori cresciuti nel vivaio. Ma io non ho mai pensato a questo, da quando ho saputo del Napoli il mio unico pensiero era solo quello di venire qui, conoscere i tifosi, l’allenatore e sperare di far bene".