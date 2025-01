Mediaset, Mauro: “Jesus-Rrahmani, c’è la mano di Conte! Verona, se porti Lukaku in area…”

vedi letture

Massimo Mauro, ex calciatore e oggi opinionista Mediaset, nel corso della trasmissione 'Pressing' ha parlato a lungo del Napoli dopo il successo con l'Hellas Verona: "Meglio di così è difficile mostrare il lavoro di Conte. Produzione offensiva straordinaria, hanno concesso due contropiedi ma creando 8 palle gol. La capacità di difendere è la cosa più importante, i due centrali non sono di grande nome, ma hanno difeso in avanti, non fatto giocare il Verona.

Non era il test più attendibile, forse, ma anche in queste partite s'è vista una squadra straordinaria. Poi al Verona, non si difende Lukaku alle sue spalle in area, devi avere il coraggio di star più avanti altrimenti non c'è verso di difendere così".