Mediaset, Taveri: "Napoli ha problemi psicologici. Barça? Nulla da aggiungere..."

Mino Taveri, giornalista Mediaset, si è soffermato sul sorteggio di Nyon nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci sono tanti problemi prima di arrivare alla sfida col Barcellona, che comunque si tratta di una squadra che parte per vincere la Champions League. Non c'è molto da aggiugnere. Non penso che il Napoli giochi male perché abbia dimenticato come si fa, di conseguenza i problemi secondo me sono di tipo psicologico".