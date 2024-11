Mediaset, Trevisani: “Atalanta? Formidabile nelle gare secche più difficili, ma manca di continuità”

vedi letture

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, nel corso della trasmissione 'Pressing' ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria dell'Atalanta sul campo del Napoli: “Atalanta? E’ formidabile nel cambiare anche i giocatori, ma non ha mai avuto la continuità nelle 38 partite per vincere lo Scudetto, ha sempre avuto cicli di 4-5 partite per poi calare e risalire.

E’ sempre stata da partita secca, ci ha regalato grandi cose contro le big del campionato, più è difficile più si caricano. Il Bayer non aveva mai perso, imbattibile e perde, il Napoli imbattibile e perde ora, il Liverpool e non solo. Deve avere continuità per diventare regina”.