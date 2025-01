Mediaset, Trevisani: “Scudetto? Il Napoli è fresco, ha meno partite ed ora gioca anche bene!”

vedi letture

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, nel corso della trasmissione 'Pressing' in onda su Canale 5 ha trattato la tematica legata alla corsa-Scudetto, con particolare riferimento al Napoli e ai vantaggi di non partecipare alle coppe e non solo:

"Cos'ha in più il Napoli? Ha meno partite, la squadra è più fresca e nell'ultimo mese e mezzo gioca anche bene, benissimo a Firenze, oggi, col Venezia il portiere è stato il migliore in campo mentre all'inizio vinceva anche un po' così. L'Inter arrivava dalla sconfitta tremenda, tante assenze, la vittoria è importante anche per l'umiltà di cercare la bandierina e non cercare il 2-0"