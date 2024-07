Meluso: “Peccato per Zielinski, responsabilità mia averlo perso a parametro zero”

Ammissione di colpe da parte di Mauro Meluso, ex direttore sportivo del Napoli, che dagli studi di Sportitalia ha parlato anche dell'addio di Piotr Zielinski

Ecco le sue parole: "Ci sono stati problemi che ci siamo tenuti a lungo, come i rinnovi. E poi abbiamo perso Zielinski. L’abbiamo perso a parametro zero e potevamo fare qualcosa in più, me ne assumo la responsabilità. Quello che ha portato a perdere Zielinski potrebbero essere anche delle valutazioni economiche, ci sono state varie situazioni”.