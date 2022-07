Meret, l’ex allenatore è sicuro: “Nei prossimi anni si affermerà al pari di Donnarumma"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Leonardo Semplici, allenatore ed ex, tra le altre, di Fiorentina e Cagliari.



Sei stato quello che ha lanciato, tra i tanti, Meret e Vicario. Il primo, però, a Napoli non ha dimostrato il suo valore...

"Alex ha bisogno di giocare, di fiducia e di non essere messo in discussione al primo errore. Al Napoli ha avuto una concorrenza importante da parte di Ospina, che gli è stato preferito per il fatto che è più bravo ad iniziare l'azione con i piedi. Il ragazzo, nel suo carattere, ha una grande predisposizione a migliorarsi e sono convinto che nei prossimi anni si affermerà anche al pari di Donnarumma".