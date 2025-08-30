Meret o Milinkovic? Ferrara a Dazn: "Conte ne sceglierà uno", Ambrosini: "Non credo all'alternanza"

Antonio Conte sceglie ancora Alex Meret come portiere titolare per la sfida contro il Cagliari, ma il tecnico azzurro ha più volte ribadito nelle interviste che in porta ci sarà un'alternanza con Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore ex Torino arrivato quest'estate per 22 milioni di euro. Su questo argomento si sono espressi gli opinionisti DAZN nel pre-partita.

Vi aspettate che Vanja Milinkovic-Savic faccia delle partite in campionato?

Massimo Ambrosini: “Per quello che riguarda me, io non ho mai creduto nell’alternanza dei portieri. Ho sempre pensato che fosse deleteria per gli interpreti. A maggior ragione perché il Napoli quest’anno avrà due competizioni molto importanti. Penso che sarà complicato per Conte scegliere, è la cosa più difficile”.

Ciro Ferrara: "Condivido pienamente quello che ha detto Ambrosini. In molti dicono questo quando hanno due portieri importanti, però alla fine c’è da fare delle scelte. Sappiamo perfettamente qual è il ruolo del portiere, è un ruolo molto complicato. Di conseguenza secondo me sarà un bel duello, ma alla fine sceglierà il portiere titolare".