Di Lorenzo alla Rai: "La squadra non si è disunita. Dobbiamo far sentire la fiducia a Lucca"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai nel corso di 90º minuto, nel post partita di Napoli-Cagliari, match vinto per 1-0 dagli azzurri.

Tre punti importanti ma quanta sofferenza. "Andiamo alla sosta con due vittorie, con sei punti, questo ci rende contenti. Anche oggi penso che abbiamo fatto una buona gara, abbiamo avuto un buon approccio e cercato di sbloccare subito la partita. Poi abbiamo trovato un Cagliari che si è difeso molto bene, non era facile trovare degli spazi. Siamo stati premiati con questo gol alla fine, la squadra non si è mai disunita, ha rischiato veramente poco se non niente. Siamo contenti di questa rete di Frank".

Difficoltà nell'attacco a difesa schierata. "Come ho detto, abbiamo trovato un Cagliari che si è difeso bene quindi non era facile trovare spazi. La squadra ha avuto pazienza, non ha perso l'equilibrio, è sempre stata molto compatta e ha cercato di far gol e siamo stati premiati. La squadra ci ha creduto fino alla fine e quindi siamo contenti di questa vittoria".

Napoli come "Rossetto e Caffè": passione, dolore e follia. "Sicuramente le prime partite sono complicate perché vieni da un periodo di pausa, non è facile trovare subito gli automatismi che uno aveva la passata stagione. Anche i nuovi arrivati si sono ambientati subito, adesso ci sarà il tempo per migliorare e per cercare di fare sempre meglio".

Non subire gol è importante, ma quanto vi manca Lukaku? "Il fatto di non aver subito gol è frutto del lavoro di tutta la squadra. È importante tenere la porta inviolata, per il portiere e per tutti. Per quanto riguarda Romelu, abbiamo perso un giocatore importante, che sposta nel campionato italiano però dobbiamo dare tempo e far sentire la fiducia da parte nostra e dell'ambiente per Lucca. È un ragazzo italiano, è la prima esperienza in una grande squadra, siamo contenti che sia con noi e abbiamo fiducia nelle sue qualità. Sono sicuro che farà un grande campionato".

Sui gol dal centrocampo: "Anche l'anno scorso oltre a Romelu, gli attaccanti esterni non hanno segnato tantissimi gol però hanno fatto tanti assist per i centrocampisti e sia Scott che Frank hanno una vena realizzativa importante e a daranno una mano importante alla squadra, siamo contenti di averli".

Sulla Nazionale: "Ci attendono due partite importanti, due finali che adesso non possiamo più sbagliare. Le affronteremo nella maniera giusta. Avremo un nuovo allenatore e da domani saremo subito a disposizione del mister e cercheremo di far bene sin da subito perché non abbiamo più tempo e non possiamo più sbagliare".

Legame con Spalletti, cosa può dare di più Gattuso? "Ero legato al mister e lo sono tutt'ora, mi dispiace per com'è andata. Conosco anche mister Gattuso e da domani saremo subito a disposizione del nuovo allenatore, cercheremo di fare del nostro meglio. Indossare la maglia della Nazionale è un qualcosa di unico e dobbiamo assolutamente andare al Mondiale quindi cercheremo di cambiare subito pagina, di guardare avanti perché non c'è più tempo per sbagliare".