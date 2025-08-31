Conte elogia Lang e JJ: "Noa mi è piaciuto molto, Jesus si fa sempre trovare pronto"

L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha rilasciato un'intervista a DAZN post Napoli-Cagliari, parlando tra i vari temi di due elementi positivi del match. Queste alcune delle sue parole: "Ci sarà tempo per Lang, oggi è entrato e mi è piaciuto molto. Ci vorrà un po' di tempo anche per Beukema, sono ragazzi che saranno sicuramente il futuro del Napoli, però oggi c'era bisogno di Juan Jesus... Jesus ogni volta che gioca si fa sempre trovare pronto. È tornato Buongiorno dall'infortunio, ha esordito Ambrosino, l'ultima partita era capitato a Vergara di esordire. Sono due giocatori che resteranno in rosa, perché abbiamo comunque bisogno di avere un tot di giocatori per affrontare tutte le competizioni. Siccome siamo un po' corti a livello di vivaio, Ambrosino e Vergara rappresentano una buona idea. Io il segnale che ho voluto mandare a tuti, anche a loro, è che saranno parte integrante della rosa".

Su Elmas e Hojlund: "Arriverà Elmas che è un giocatore che magari oggi in panchina ci avrebbe dato una mano, perché poteva dare un cambio a un centrocampista. Dovrebbe arrivare anche Hojlund come sostituzione di Lukaku. Stiamo cercando di fare le cose nella giusta maniera, sapendo che stiamo completando una rosa che l'anno scorso non esisteva per fare le competizioni che abbiamo quest'anno".