Sky, Capello: "Napoli meglio di tutte sul mercato, ha centrato i colpi che servivano"

vedi letture

"In una maniera assoluta il Napoli", ha risposto così Fabio Capello, ex allenatore e attualmente opinionista, dagli studi di Sky Sport a proposito di quale club di Serie A si sia mosso meglio sul mercato quest'estate, in vista dell'imminente chiusura della finestra dedicata lunedì 1 settembre.

Poi ha proseguito: "Aveva bisogno di un certo tipo di giocatori e ha centrato tutti, purtroppo manca l'attaccante. Lukaku infortunato è stato qualcosa di pesante, Hojlund il migliore giocatore che potevano trovare sul mercato in questo momento. Però tutto quello che hanno fatto lo condivido perfettamente, aveva bisogno di giocatori in certi posti per alzare il livello. Questa squadra ha alzato il livello, per essere competitiva in campionato e in Champions League".