Cagliari, Obert: "Ottima gara, con un po' di furbizia si poteva evitare il gol del Napoli"

Adam Obert, difensore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli. Di seguito le sue parole riportate da Centotrentuno: "Purtroppo non sappiamo bene manco noi cosa sia successo negli ultimi 20 secondi, sono episodi che capitano. Abbiamo fatto un’ottima partita, facendo quello che avevamo preparato. Non era facile giocare così a casa dei campioni d’Italia, forse con un po’ più di furbizia avremmo potuto evitare quel che è successo. Ora dobbiamo imparare da stasera. Questa prestazione ci dà consapevolezza perché siamo sulla strada giusta, ma con questo spirito possiamo fare un grandissimo campionato”.

Gli ideali dell'allenatore: “Pisacane lo conosco bene dai tempi della Serie B, già lì abbiamo creato un bel rapporto: si vede che abbiamo la giusta idea su come affrontare le gare, su come affrontare le partite e a livello di cattiveria stiamo crescendo. Dobbiamo solo fare quel che ci dice lui. Le prime due gare sono state contro avversari di grandissima qualità, abbiamo qualche rammarico da entrambe, specie la beffa all’ultimo subita oggi che ci deve far crescere ulteriormente a livello di concentrazione”.

Sulla stagione: “Conosco i miei punti deboli e forti, abbiamo parlato anche con il mister e devo ascoltare quello che mi dice, ogni settimana capisco di più quello che mi chiede. La stagione è lunghissima e non bisogna mollare neanche un centimetro. Conosco bene Idrissi dai tempi della Primavera, mi fa piacere dargli qualche consiglio e farlo crescere in esperienza. Giocare al centro? Ho parlato con Pisacane, mi ha detto che mi vede anche da centrale a 3, ma io do il massimo per quello che mi chiede”.