Mertens approva Lukaku: “Con lui Napoli può vincere lo scudetto”

Così alla Gazzetta dello Sport

Dries Mertens approva Romelu Lukaku al Napoli, suo compagno in tante partite di nazionale. Il belga parla così ai microfoni della Gazzetta dello Sport del possibile arrivo al Napoli del centravanti ora al Chelsea.

"Lukaku? Romelu è un grande amico e un ottimo attaccante. Vederlo a Napoli mi farebbe molto piacere perché con lui puoi puntare a vincere. Se mi ha chiesto una mano per trovare casa? No, penso non abbia bisogno d'aiuto. Se mi piace Kvaratskhelia? A chi non piace? La gente va allo stadio per vedere quelli come lui. Si inventa giocate mozzafiato, è spettacolare".