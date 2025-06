Mertens glissa sul futuro: "Non so se smetto o riparto da un altro club"

vedi letture

Dries Mertens ha detto addio al Galatasaray dopo tre anni ricchi di soddisfazioni e successi. L'ex giocatore del Napoli, intervistato da Sabah, non ha sciolto le riserve sul futuro: "Sono stati tre anni fantastici, non solo dal punto di vista calcistico, ma anche nella mia vita. Io e la mia famiglia ci siamo adattati alla Turchia , abbiamo amato il popolo turco e siamo stati molto felici a Istanbul . È stata una bella esperienza per noi", le sue parole. Mertens venerdì riceverà la cittadinanza onoraria. Intanto è rientrato a Napoli.

Tuo figlio Ciro è diventato simbolo del Galatasaray. Ciro verrà alle partite in futuro?

"Al cento per cento! Non solo Ciro, anche mia moglie Kat e io verremo spesso a vedere e sostenere il Galatasaray".

Ti abbiamo visto piangere commosso durante il commiato. Puoi raccontarci il tuo momento più difficile?

"Il momento più difficile, non l'ho ancora vissuto! Senza dubbio, la cosa più difficile per me sarà dire a Ciro che ce ne andiamo dal Galatasaray. Non credo che potremo dirglielo finché non saremo saliti sull'aereo. Perché è cresciuto qui e non ricorda nessun'altra casa se non la nostra a Istanbul . Non vorrà lasciare questa casa. Sarà molto turbato. Questo processo non sarà facile per me e mia moglie. Ciro parla turco meglio di entrambi. Chiama già Kat "mamma" in turco".

Hai già fatto progetti per la tua prossima carriera?

"Dico addio al Galatasaray nel migliore dei modi. Non ho ancora deciso il mio futuro: parlerò con mia moglie, non so se lascerò il calcio o continuerò in un'altra squadra. Prenderò questa decisione con la mia famiglia".