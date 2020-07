Mertens sul Barça: "Se non credi all'impresa è inutile giocare a calcio"

L'attaccante del Napoli Dries Mertens è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, parlando tra l'altro della sfida Champions contro il Barcellona: "E' follia giocare a Barcellona per via dell'emergenza COVID? "Non bisogna farsi troppi problemi, dobbiamo giocare la partite e basta".

Gattuso vi sta caricando per giocare la partita? "E' molto carico, ci sta. Se non sei convinto in questa partita, non si può giocare a calcio. Dobbiamo andare a giocare per lì per fare una bella figura e portare un risultato storico a Napoli"