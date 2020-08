Messi, ex menager Maradona: "Gli avrei consigliato di restare un altro anno"

La decisione di Lionel Messi di non continuare a Barcellona continua a creare scompiglio nel mondo del calcio e sempre più voci si uniscono per commentarla. Tra queste, quella di Guillermo Coppola, per quindici anni manager di Diego Armando Maradona, a Radio la Red: "Gli avrei consigliato di restare un altro anno e di rispettare il contratto. E a giugno, da svincolato, sarebbe stato libero di scegliersi la squadra. I motivi per i quali vuole lasciare il Barça? Bartomeu tira fuori uno, poi l'altro, a Suárez la decisione gli viene detta per telefono e non faccia a faccia, il telefono è freddo! Non ti chiedono niente e tolgono giocatori tuoi amici".