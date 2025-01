Mettere pressione sulle rivali in Supercoppa? Conte frena: “E’ difficile, hanno maturità”

Anche per la pressione sulle altre, giocare prima delle altre in Supercoppa è un fattore? Strappare in classifica può dare pressione? Questioni poste ad Antonio Conte oggi in conferenza stampa. Di seguito la risposta dell'allenatore del Napoli: "Mettere pressione oggi... le abbiamo viste anche ieri, è molto molto difficile mettere pressione. Noi dobbiamo pensare a noi, a mettere punti in cascina che saranno importanti per dirci cosa faremo l'anno prossimo.

Non penso che squadre come Inter e Atalanta possano soffrire questo, hanno una maturità tale... sono top club. Anche la stessa Atalanta ha raggiunto un livello importante dopo l'Europa League, dobbiamo pensare solo a noi stessi e dimostrare nei momenti difficili come questo che col lavoro possiamo sopperire a 3 giocatori importanti. Pensiamo solo a questo".