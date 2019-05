Mihajlovic alla Rai: "Grande partita contro una squadra forte, vittoria meritata"

Dopo la vittoria conquistata contro il Napoli, il tecnico del Napoli Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte, ci abbiamo creduto fino all'ultimo e credo che abbiamo vinto meritatamente. Sono contento per i ragazzi, si meritavamo questo finale, dopo aver fatto così tante vittorie in casa, ben sette. Per ora siamo decimi, questo è un capolavoro, nessuno se lo aspettava, ma è un traguardo meritato per la società, i tifosi e i ragazzi che ci hanno sempre creduto".

Resti al Bologna?

"Vediamo domani, abbiamo l'incontro col presidente e vedremo. Ancora non ci siamo visti, poi avevamo questa gara e domani pomeriggio abbiamo l'incontro col presidente e vedremo progetti e programmi, vedremo cosa succede. Io mi sono trovato bene qua, avevo un debito e l'ho saldato, ora si riparte da zero e vediamo che succede".

Quali giocatori sono andati al di là delle attese?

"Non voglio fare i nomi dei singoli, è merito del gruppo, abbiamo lavorato tutti insieme. Mi fa piacere per Bigon, i giocatori sono tornati sui loro livelli. Una squadra costruita per una salvezza tranquilla ha fatto anche qualcosa di più. Abbiamo una media punti da Champion o da Europa League, complimenti ai ragazzi che hanno dato più del massimo, abbiamo fatto 7 vittorie in case, non succedeva dai tempi di Guidolin, nessuno si aspettava che una squadra che aveva un piede in Serie B quattro mesi fa potesse arrivare decima".