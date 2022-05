Milan a -1 dallo Scudetto, Adani: “Nessun fallimento di Napoli e Inter, fatti passi in avanti”

L'ex difensore Daniele Adani, intervenuto alla Bobo Tv, ha analizzato la stagione di Napoli e Inter

TuttoNapoli.net

Il Milan è ad un passo dalla Scudetto. Ai rossoneri basta anche un pareggio contro il Sassuolo all’ultima giornata per festeggiare il tricolore. L'ex difensore Daniele Adani, intervenuto alla Bobo Tv, ha analizzato la stagione di Napoli e Inter: “In Italia è sempre difficile riuscire a scindere un percorso da un risultato e cercare di capire che al di là del risultato una squadra ha costruito rispetto a chi non l’ha fatto. Il Napoli arriva terzo dopo che ha fatto un ottavo e un quinto posto. La delusione a Napoli riguarda tutti, ma bisogna dire che soni stati fatti dei passi in avanti. Al di là delle valutazioni su un palo dentro o palo fuori, cosa che si fa in questo paese, io mi sento di dire che Napoli e Inter hanno fatto dei passi in avanti. Non è un fallimento e il percorso va avanti, è giusto, è positivo”.