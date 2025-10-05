Milan, Allegri: "Dovevamo essere più cattivi. Leao? In area deve determinare"

vedi letture

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Juventus valevole per la 6^ giornata di Serie A e chiusa con il punteggio di 0-0.

Ha detto a Pulisic come doveva calciare il rigore?

"Non ho neanche visto come ha calciato. Abbiamo fatto un primo tempo equilibrato, nel secondo siamo cresciuti e abbiamo avuto diverse occasioni nonostante la prima sia stata loro e ha fatto una grande parata Maignan. Allunghiamo la striscia positiva e non abbiamo preso gol, ma in certi momenti dovevamo essere più cattivi e portare la partita a casa".

A che punto è Leao?

"La prima settimana di lavoro è stata questa qui, domenica scorsa ho dovuto farlo entrare per necessità e non aveva fatto male. L'importante è che ritrovi velocemente la condizione, abbiamo bisogno di lui come di Nkunku: sono giocatori tecnici, che possono risolverci le partite".

Nkunku, Leao e Pulisic in campo insieme?

"L'importante è che tutti siano in buone condizioni, credo che serva ancora un po' di pazienza. Più giocatori tecnici abbiamo e meglio è, ma anche i cambi sono importanti e quando entrano possono far saltare il banco".

Cosa deve mettere dentro Leao per giocare da attaccante?

"Non è una posizione nuova, già nel Lille giocava da centravanti. Sul taglio di Modric ha fatto un movimento meraviglioso, poi lì deve fare gol. deve fare un salto, quando arriva in area deve determinare".

Come è stato tornare a Torino?

"E' stato emozionante, ho rivisto tantissime persone che mi hanno sostenuto negli 8 anni alla Juventus. Ringrazio loro e il pubblico, che mi ha accolto molto bene. Ora sono al Milan, portiamo a casa il punto ma potevamo fare meglio: quando c'è da azzannare l'avversario, va azzannato".

Col senno di poi avrebbe tenuto più in campo Gimenez?

"Infatti, magari ci ho messo qualcosa io al contrario stasera. Ha fatto bene sull'azione del rigore e lavora molto per la squadra. Anche Pulisic ha fatto bene".