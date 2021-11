Milan, De Vecchi restringe il cerchio: "Scudetto a noi, Inter oppure il Napoli"

Il Milan può vincere lo scudetto? La Gazzetta dello Sport lo ha chiesto a Walter De Vecchi, oggi coordinatore dell'area tecnica agonistica del settore giovanile del club rossonero, in cui si è formato da calciatore per poi vestirne la maglia dal 1978 al 1981: "È presto per dirlo, ma la squadra ha tutte le credenziali per giocarsela fino all'ultimo. Il prossimo tricolore andrà a una fra Milan, Inter e Napoli. Pioli ha fatto un lavoro straordinario, valorizzando i talenti e creando un grande gruppo".