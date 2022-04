Milan, Kalulu non ha dubbi: "Osimhen è il più difficile da marcare, è davvero forte"

"Ho giocato contro qualche attaccante che va in profondità, ma non così come lui che ha tanta fiducia nella sua velocità".

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Intervistato da Carlo Pellegatti su Star Casinò, il difensore del Milan Pierre Kalulu ha parlato di Victor Osimhen, il più difficile da marcare tra gli attaccanti incontrati finora: "E' un attaccante che viene con te come se fosse un difensore, sempre con la voglia. Ho giocato contro qualche attaccante che va in profondità, ma non così come lui che ha tanta fiducia nella sua velocità. Devi essere sempre concentrato, tra di noi è stato anche un bel duello fisico. E' un vero attaccante, davvero molto forte"