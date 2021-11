Milan, Pioli: "Giroud purtroppo si è fatto male, aveva un dolore al flessore"

Nel corso della conferenza stampa del post Atletico Madrid-Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli, ha parlato delle condizioni fisiche di Giroud e Leao: "Giroud purtroppo si è fatto male, aveva un dolore al flessore, saranno gli accertamenti a dire quanto è grave l'infortunio. È l'unica nota stonata della serata, stava meglio dopo tante difficoltà e non ci voleva. Leao era rimasto contratto, non era il caso di rischiare e spero recuperi per domenica".