Milan, Pioli: "Più pesante l'assenza di Leao di quella di Osimhen. Col Napoli mancherà anche Rebic"

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, il tecnico del Milan Stefano Pioli si è soffermato ai microfoni di Sky Sport sull’assenza di Leao contro il Napoli: “Leao e Osimhen assenti domenica, chi ci perde di più tra noi e il Napoli? Entrambe le formazioni ci possono perdere tanto. Onestamente credo che potremo perdere più noi, perché è probabile anche l’assenza di Rebic nella stessa posizione di Leao. Adesso recuperiamo energie, è stata una settimana molto impegnativa. Abbiamo una partita di Champions molto pesante per la classifica del girone, pensiamo a quella. Poi cercheremo di trovare le soluzioni per cercare di fare al meglio la partita del Napoli, che è uno scontro diretto e che è una grande squadra. Avremo le nostre qualità e le nostre caratteristiche da mettere in campo. E’ chiaro che Rafael sta diventando un giocatore determinante per la nostra fase offensiva, ma credo che troveremo altre soluzioni, probabilmente con altre posizioni e caratteristiche”.