Milan, Pioli: "Scudetto? Siamo in 4, ma mi aspettavo Roma e Lazio più vicine"

Intervistato da DAZN dopo il 2-0 rifilato alla Salernitana, mister Stefano Pioli ha parlato così della lotta Scudetto: "Avevo pronosticato un campionato equilibrato, mi aspettavo qualche concorrente in più. Sembra che le prime quattro si stiano staccando, mi aspettavo Juve, Roma e Lazio più vicine ma in un campionato come questo saranno i dettagli a fare la differenza. Per vincere serve grande continuità ed è quella che noi stiamo cercando di avere. Bisogna mantenere alto il livello tutto l’anno, c’è soddisfazione per quello che stiamo facendo ma non dobbiamo guardare la classifica restando concentrati per passare un ottimo Natale", le dichiarazioni dell'attuale tecnico capolista in Serie A.