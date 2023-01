Milanese: "Salernitana arrabbiata, il Napoli per vincere dovrà fare una grande gara"

"Tutti i calciatori granata vorranno riscattare quel risultato con la Dea".

© foto di Monia Bracciali

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Milanese, ex calciatore, tra le tante di Napoli, Salernitana e Cremonese.

Parere sulla prestazione del Napoli con la Cremonese? "Si aspetta sempre il massimo da squadre come quella azzurra, soprattutto dopo la vittoria con la Juve. Si è rilassata, considerando il fatto che tante volte abbiamo assistito a prove di alto livello del Napoli. Quest'ultima ha sfornato una prestazione sottotono, ma se si prende in esame la rosa, composta da calciatori pagati molto bene, alcuni consapevoli di essere una seconda scelta, era necessario vincere. Non ci sono dubbi a riguardo".

Cosa scatta nelle mente di calciatori quando approdano in una squadra allenatori come Ballardini? "Arriva un nuovo tecnico con un diverso modo di lavorare e di allenare. Si alza, dunque, l'asticella, tutti i calciatori intravedono una speranza di squadra di potersi salvare e tentare di realizzare un'impresa. Le motivazioni sono altissime, soprattutto perché c'è tanta voglia di dimostrare per giocare titolare. Motivazioni, tuttavia, le quali spariscono alla prima sconfitta".