Milik a Tiki Taka: "Siamo sulla strada giusta!", poi il siparietto con Ordine: "Piatek? Non faccio il ds..."

Arek Milik, dopo la vittoria contro la Samp ed il gol segnato in via, ha parlato anche ai microfoni della trasmissione Tiki Taka sulle reti mediaset: "Terza vittoria di fila, abbiamo battuto squadre forti come Lazio e Juve. Ora abbiamo battuto la Samp, siamo sulla strada giusta ma dobbiamo ancora lavorare tanto. Sappiamo dove siamo in classifica, ci sono ancora tanti punti da recuperare, ma possiamo farcela e dobbiamo credere in questo.



Cosa è cambiato con Gattuso? Stiamo lavorando in modo diverso, abbiamo cambiato modulo e stiamo lavorando in modo diverso. Gli allenamenti sono più duri, abbiamo preso un po' di fiducia dopo le vittoria contro Lazio e Juve, siamo usciti da un momento brutto e secondo me stiamo lavorando bene, stiamo crescendo partita dopo partita. Spero che i risultati arrivino come adesso.



Contro la Samp segno sempre? Non ho niente contro la Sampdoria, sono molto contento per il gol ma la cosa più importante è che abbiamo vinto e siamo saliti un po' in classifica".



Poi un siparietto con Franco Ordine che gli chiede se il Milan ha fatto bene o ha sbagliato a cedere Piatek, la risposta del polacco: "Domanda troppo difficile, non faccio il direttore sportivo ma mi concentro solo sul Napoli".