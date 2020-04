Mirabelli: "Bonaventura piace a Gattuso, ma se potesse scegliere prenderebbe Calhanoglu"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Bonaventura farebbe comodo a tantissime squadre di alto livello come il Napoli. Lo scorso anno non ha giocato perché ha avuto un infortunio lunghissimo, ma è un calciatore che farebbe comodo finanche alla Nazionale. Ha caratteristiche importanti che Gattuso conosce bene, a lui non dispiacerebbe averlo. A Rino piacciono tanti calciatori del Milan, ma uno che al Napoli starebbe benissimo è Calhanoglu".