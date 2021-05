Mirabelli: “I giocatori si butterebbero nel fuoco per Gattuso. Se resta può aprire un ciclo”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato di Rino Gattuso e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

SU GATTUSO - “Non so cosa sia successo, nello specifico, tra Gattuso e De Laurentiis ma sicuramente se Rino restasse farebbe bene al Napoli e aprirebbe un ciclo. Allena questa squadra da un anno e mezzo e quindi l’anno prossimo partirà avvantaggiato, dando continuità al progetto. Inoltre Rino ha questa capacità di entrare nella testa dei giocatori e i calciatori si butterebbero nel fuoco per lui. Se sarà tra i migliori cinque futuri allenatori? Penso di sì, ha questo margine ma poter arrivare a tale livello non deve accettare qualsiasi progetto dopo Napoli. So che lui ama il calcio e quindi accetterebbe tutto ma qualche volta è meglio star fermo un po’ quando un progetto non ti convince.

SU SPALLETTI - “Non so se sarà il prossimo allenatore del Napoli ma Luciano è un grandissimo allenatore. Ha grande esperienza e capacità”.