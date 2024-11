Modugno: "Bonny mi piace, ma cito anche un attaccante dell'Udinese"

vedi letture

"Il mercato di gennaio? A me piace Bonny, ma mi piace pure, Davis dell’Udinese. Detto questo secondo me Simeone resta, non vedo perché dovrebbe andare via, è coinvolto nel progetto, è stimato da Conte, quando è entrato ha sempre fatto bene. Penso che il Cholito resti e quindi il Napoli non credo che acquisti un centravanti, a meno che non sia Raspadori il calciatore in cerca di maggiore spazio".

A dirlo è Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, intervenuto a Radio Marte: "Se dovesse esserci un’offerta molto seria e adeguata per lui il Napoli penso ci ragionerebbe. Per il resto è vero che il Napoli cerca un difensore che possa rappresentare una terza opzione dietro Rrhamani e Buongiorno, un co-titolare insomma. Quello da sacrificare, eventualmente, sarebbe Juan Jesus”.