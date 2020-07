Modugno: "Callejon merita rispetto, ma se devi scegliere tra lui e Mertens..."

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì' in onda su Canale 8, soffermandosi sulla situazione di Callejon in azzurro: "A Callejon va un rispetto enorme, entra di diritto nella storia recente del Napoli. Però in questo momento, se devi fare delle scelte, la valutazione che fai di Mertens e di quello che rappresenta, e quello che rappresenta e può rappresentare Callejon, se devi scegliere un contratto fai quello di Dries".