Modugno: "Con l'Atalanta giocherà chi sta bene, sarà una gara tostissima"

Il giornalista Sky Francesco Modugno ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Le ultime tre partite possono orientare la stagione. Con l'Atalanta il criterio per la formazione sarà la condizione atletica. Servirà una squadra forte, sarà una partita tostissima, l'Atalanta ha grande entusiasmo, non ha avuto contraccolpi dopo Manchester, segna come una macchina da guerra, ha talento e qualità, ti viene a prendere ovunque, gioca sopraritmo. Per questo giocherà chi sta bene".