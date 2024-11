Modugno: "Lukaku grande centravanti, a fine anno i conti torneranno"

vedi letture

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha parlato a Radio Marte nella settimana che condurrà alla sfida contro la Roma

“Il Napoli ha qualche problema in attacco? I numeri aiutano nell’analisi della situazione. Il Napoli ha il settimo migliore attacco tra le big della serie A, è undicesimo per numero di conclusioni, con un’efficacia realizzativa dell’11%. Questi numeri ci inducono a pensare che nella proposta di gioco si può fare di più. Così facendo Lukaku e gli altri attaccanti probabilmente potrebbero fare meglio.

Numeri, tuttavia, che sono anche espressione di un reparto avanzato che sta esprimendo un livello al di sotto dei propri standard. Per me Lukaku è ancora un grande centravanti e alla fine del campionato i conti torneranno. La discriminante sarà il peso dei gol: in un campionato così equilibrato è ancora più importante segnare nelle gare determinanti. L’arrivo di Ranieri a Roma rappresenta sia un fattore che un’insidia, perché quando c’è un allenatore che ha esperienza e carisma, specie a Roma, l’ambiente e la squadra sicuramente avranno una reazione. E’ un allenatore di grande consenso che verrà a Napoli per farsi rispettare”.