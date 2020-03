Modugno: "Non c'è normalità nemmeno a Castelvolturno, qualcuno si è fatto prendere dall'ansia..."

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Qui a Castelvolturno non c'è normalità, parliamo di calciatori, ma anche mariti e papà. Giocatori in fila per la spesa di notte? Si sono fatti prendere da un po' di ansia ed anche cattiva abitudine, in molti fanno la spesa a quell'ora di notte. Probabile che il Napoli faccia la rifinitura pre Champions qui a Castelvolturno e non al Camp Nou come di consueto. Si cerca di evitare assembramenti, di tutelare la squadra, inizialmente si è cercato anche di raccomandare di avere atteggiamenti responsabili".