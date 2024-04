Modugno replica a Fedele: "ADL resterà centrale, gestisce tutte le aziende così e continuerà"

Nel corso del Bello del calcio su Televomero, il giornalista Sky Francesco Modugno ha parlato della scelta del nuovo direttore sportivo Manna

Manna aggiungerà conoscenze, idee, la visione di un calcio anche diverso, arrivando da una società come la Juve che alleva anche dirigenti ed avrà gioventù ed entusiasmo. E' campano, anche emotivamente sarà preso e coinvolto. E' una scelta che va in una direzione solita, la società resta agile e con la figura centrale di ADL. Meluso invece chiuderà il suo rapporto con il Napoli.

E' un giovane non all'altezza? Questa struttura societaria - replicando ad Enrico Fedele - ha da sempre una figura forte e centrale, quella di De Laurentiis. Si deve togliere da mezzo? Ti do una notizia: il proprietario del Napoli resterà De Laurentiis e continuerà a fare come crede.

E' un profilo individuato anche in maniera convinta, indipendentemente dai rapporti con la Juventus o Giuntoli. Ma se fosse arrivato qualsiasi altro direttore, qualsiasi al mondo, il quadro sarebbe stato lo stesso: la sfida di Manna e di chiunque è altro è di orientare, accompagnare, convincere, sostenere la proprietà nel fare le scelte migliori. Nessuno può immaginare un passo indietro di ADL, non retrocederà dalla sua funzione centrale. La sua visione d'azienda è questa, da 20 anni è così. L'autonomia quasi totale l'ha avuta solo Benitez, ma anche con lui, rimasto solo due stagioni, l'operatività l'ha avuta solo il primo anno. Dopo tre mesi nel secondo anno si sono trascinati stancamente verso fine stagione. La centralità sarà di De Laurentiis".