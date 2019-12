Montefusco: "Con il Bologna scelte incomprensibili di Ancelotti. ADL commette due errori..."

Nel corso di TMW Radio è intervenuto Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli, interrogato proprio sul momento della squadra azzurra: "Non riesco a capire l'atteggiamento di Ancelotti. I risultati parlano chiaro e il mister ci aveva detto che il Napoli era competitivo.

Partita contro il Bologna? Scelte incomprensibili da parte del tecnico contro il Bologna. Mette uno come Llorente bravo di testa, ma due esterni che non sanno crossare e per di più a piede invertito. Non capisco come possa commettere certi errori.

De Laurentiis? Lui commette due errori: impone il ritiro quando è l'allenatore che deve decidere e mette alla porta i due migliori del Napoli che sono Mertens e Callejon. Le multe il giorno prima della sfida con il Liverpool sono state una stronzata. Nel Napoli c'è troppa confusione a livello societario"