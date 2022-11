Montefusco: “Conoscendo la storia di Spalletti la sosta è un bene per il Napoli”

Vincenzo Montefusco, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione “Fuorigioco”

Vincenzo Montefusco, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione “Fuorigioco”: “Conoscendo la storia di Spalletti negli scorsi anni, questa sosta in cui lui avrà quasi tutti i giocatori a disposizione può essere un bene per il Napoli. Proprio perché Spalletti c’ha questa storia e l’abbiamo visto anche l’anno scorso, io penso che la sosta sia un bene per il Napoli. Nelle prossime tre partite il Napoli può arrivare alla sosta almeno con 6-7 punti di vantaggio sulla seconda”.