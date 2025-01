Montefusco: “Sei primo, Kvara non va venduto neanche per 200mln!”

L'ex allenatore Vincenzo Montefusco è intervenuto a Tele A commentando la notizia del Psg molto vicino a Kvaratskhelia: “Per me in questo momento non va venduto nessuno. Neanche per 200mln. Io ho una squadra prima in classifica, ho un giocatore forte come Kvara, che per me deve giocare sempre, prendo 100mln e poi se inizio ad andar male? Tutti direbbero che vai male per l’addio di Kvaratskhelia. Io non lo venderei mai a stagione in corso. Neres? Conte non deve commettere quest’errore, Kvara deve restare. Poi siete convinti che Neres giocando sempre continuerà sempre così?”.