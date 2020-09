Montefusco su Koulibaly: "Non lo farei giocare contro il Parma. Spazio a chi sa di restare"

Il futuro di Kalidou Koulibaly è sempre incerto. Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Titolare contro il Parma? Dipende dagli accordi tra Koulibaly e la società. Se deve andar via è un grande rischio farlo giocare, la società dovrà decidere in questi giorni se farlo rimanere o venderlo. A questo punto Gattuso deve puntare su calciatori che gli danno piena soddisfazione, mettere in campo un calciatore che con con la testa pensa ad altro diventa sempre un problema. La squadra non ha avuto tanto tempo per lavorare, io farei giocare i calciatori che sono sicuri di rimanere per tutto l'anno".