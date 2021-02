Montervino a Gattuso: "Se la squadra fa sempre gli stessi errori, devi trovare una soluzione"

Nel corso de Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8, è intervenuto l’ex giocatore del Napoli, Francesco Montervino: “Nella gestione di alcune cose non tutto è andato bene, vedi Milik. Se devo darlo via e con tutti questi infortuni, io ci penso due volte. E’ possibile non comprare un terzino sinistro?

Su Gattuso: Mi è sembrato che Rino Gattuso si sia messo poco nelle condizioni di non far fare più i soliti errori ai giocatori. Se hai capito che la squadra fa sempre gli stessi errori, devi trovare una soluzione”.

Sul dualismo Politano-Lozano: “Quando c’era il dualismo Politano-Lozano non ne beneficiava nessuno dei due. Ora Lozano è il titolare e Politano ha capito che quando entra deve spaccare la partita. E’ un ragazzo serio e lo apprezzo molto perché sta capendo i suoi pregi e i suoi limiti”.

Su Elmas: “E’ un giocatore capace di fare la differenza? Non può risolvere lui tutti i problemi a centrocampo”.