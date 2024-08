Montervino: "A Verona la cosa peggiore è l'intervista di Conte. Di fronte c'era l’Hellas..."

"Non mi è piaciuta l'intervista di Conte nel post partita". Così parla Francesco Montervino, ex azzurro, ai microfoni di Radio Marte: "E' difficile parlare in pochi minuti del Napoli. In questo momento non va niente, i problemi sono tanti. Questa squadra è spenta e la cosa peggiore che ho visto è stata l'intervista di Conte nel post partita.

Se chiediamo scusa alla prima partita, vuol dire che siamo alla frutta. Il primo tempo non è stato malvagio, il secondo è stato proprio vergognoso. Non c'è da chiedere scusa, chi non se la sente va fuori. Di sicuro l'organico non è completo e le alternative in panchina lo dimostrano, ma con grande onestà con questi giocatori si può fare di più contro il Verona. Osimhen, Folorunsho e Gaetano? Non avrei gestito così queste situazioni, ma ovviamente non mi permetterei mai di dare consigli a dirigenti più importanti".