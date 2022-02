Montervino boccia Mertens: “Partita da 4,5. Non merita più il posto da titolare”

L’ex capitano del Napoli, Francesco Montervino, ha parlato ai microfoni di Canale 8 nel post-partita di Cagliari-Napoli e si è concentrato sulla prestazione di Mertens: “Ieri la sua partita è stata da 4,5. Per me non merita più di fare il titolare del Napoli, anche semplicemente perché l’età si fa sentire. È un giocatore straordinario che può sfoggiare il colpo da un momento all’altro, ma onestamente non si può più pensare di puntare su un giocatore come Mertens se vuoi vincere qualcosa. Per me dovrebbe stare a vita a Napoli anche se poi non capisco come si possa rinnovare uno come lui e non uno ancora fresco e integro come Insigne”.