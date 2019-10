Montervino: "Col Verona Ancelotti deve dare certezze. 4-3-3? Non è nel Dna del Napoli..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Francesco Montervino, ex capitano del Napoli ed attuale dirigente: "Contro il Verona, la formazione del Napoli deve dare delle certezze poi è chiaro che tra una partita e l’altra un mini turnover può e deve esserci, ma il Napoli deve avere 8/9 certezze e quindi giocatori sempre presenti. Il Napoli col 4-3-3 non potrà mai giocare perché non c’è un regista, non ha nel dna questo modulo”.