Montervino: "Il compito di Gattuso è ancora più complesso. Col Lecce prestazione negativa"

L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino è intervenuto nelle trasmissione Radio Gol sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli in merito alle vicende del club azzurro: "Nemmeno Gattuso si aspettava il ko con il Lecce, in cuor suo non credeva di assistere ad una prestazione del genere. I primi 30 minuti sono stati buoni, ma nel complesso la prestazione è stata negativa. Il ruolo di Gattuso è ancora più complesso, nel primo mese e mezzo la squadra ha lavorato tanto dal punta di vista fisico, quando si ritrova la gamba arrivano prestazioni importanti".