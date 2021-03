Montervino: “Il Napoli non ha più i leader di un tempo, solo Insigne ha carisma”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex giocatore del Napoli Francesco Montervino. “La partita più difficile per il Napoli sarà quella con il Milan di domenica. Sicuramente fare tre trasferte di questo livello non è facile. Leader? Giocatori come Reina, Albiol, Hamsik, avevano carattere, leadership. Mi sentirei di dire che solo Insigne abbia lo stesso carisma. Il Napoli oggi ha tanti leader tecnici ma ora servirebbe carisma, leadership, personalità".