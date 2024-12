Montervino: "Non cederei mai Raspadori per Danilo che non è più di prospettiva"

“Non cederei mai Raspadori in cambio di Danilo, nonostante il Napoli abbia bisogno di un difensore centrale. Danilo non è un giocatore di prospettiva, Raspadori può tornare utile in altre operazioni". A dirlo è l'ex capitano Francesco Montervino intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

I temi sono tanti, dal mercato al campo, con il Genoa all'orizzonte: "Juan Jesus è tecnicamente il sostituto naturale di Buongiorno: è vero che le ultime prestazioni di Juan Jesus sono state deludenti, ma capisco che Conte si affidi all’esperienza e alla soluzione più logica. Non dovesse giocare neanche sabato Rafa Marin non sarebbe assolutamente una bocciatura per lo spagnolo, può essere anche un modo di mettere in vetrina un calciatore, Juan Jesus, che presto finirà sul mercato.

Conte, giustamente, mette al primo posto l’interesse generale della squadra e le esigenze tattiche, Rafa Marin non è detto che non abbia spazio più avanti. Si potrebbe provare Olivera centrale con Spinazzola sulla sinistra, ma la vedo difficile. Neres, se lasciato libero di giocare, può fare la differenza. Ma se gli si chiede di coprire 70 metri di campo diventa più difficile. Le gare con Genoa e Venezia possono nascondere insidie maggiori rispetto a quella del 4 gennaio con la Fiorentina. Al di là della necessità di vincere, posso assicurare che i calciatori potrebbero essere un pochino distratti dalle feste e dal Natale imminenti. Sono professionisti esemplari, ma un pochino potranno essere condizionati. Di contro c’è un Genoa che ha appena cambiato proprietario e i calciatori vorranno mettersi in evidenza”.