Montervino su Osimhen: "La Serie A può farlo diventare un grande calciatore"

Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delle vicende di casa Napoli: "La partita con il Bologna sarà fondamentale per il Napoli. Tutte le partite che serviranno per avvicinarsi alla sfida con il Barcellona saranno importanti. Il Napoli dovrà fare una serie di vittorie, dovrà essere abituato a vincere. Osimhen? Mi piace come giocatore. Non ho capito però ancora l’aspetto economico e qual è la cifra che servirebbe per acquisire le prestazioni di questo ragazzo. Il giovane è valido. È un investimento. Una prima punta con sembianze fisica da seconda punta. Gli piace stare nell’area. Il calcio italiano potrebbe farlo diventare definitivamente un grande calciatore”.